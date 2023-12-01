سعر الدولار اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر اليوم الجمعة 1-12-2023 مقابل الجنيه المصري، على نفس أسعاره المعلنة أمس الخميس، داخل المواقع الإلكترونية للبنوك وشاشات التداولات اللحظية، بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ليعرض البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأمريكية عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، ويقدم فريق المال في سعري شراء وبيع وحدة النقد الأمريكية، ليصل متوسط السعر عند:

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية إلى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

جاء سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وصل سعر مقابل العملة المحلية لمصر على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.