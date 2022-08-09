سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في البنوك

تفاوت سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس 2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، واستقر في بعض البنوك، وارتفع قرش إلى قرشين في بنوك أخرى، ووصل سعره في البنك المركزي المصري إلى 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس إلى: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي : 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، وفق شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي إلى: 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.