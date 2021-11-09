سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في البنوك المصرية

أبقت شاشات التداول اللحظية، داخل شبكات فروع البنوك والصرافة في مصر على مستويات شراء وبيع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر2021، بعد صعوده في نهاية تعاملات أمس 3 قروش، عن تعاملات الأحد ، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبحسب تقرير المال الصباحي يستقر شراء الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، وتعرض البنوك سعر البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك الاهلي المصري وصول الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وارتفع سعر الدولار قرشين أمام نظيره المصري داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر صرف العملة الأمريكية بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

واظهر التقرير الصباحي للمال وصول الدولار أمام الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما عرضت شبكات فروع بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع