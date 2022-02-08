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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تعرض السعر الادنى للدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 8:00 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22 8:00 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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استقر سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 ، على مستوياته مقابل الجنيه داخل شبكة فروع عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

على نفس مستويات أمس استقر سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل السوق وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار داخل السوق، وصل صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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