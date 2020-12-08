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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في البنوك المصرية

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية عند 15.63 جنيه للبيع و15.73 للشراء
الحسينى حسن 10:26 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 10:26 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية ، بنحو قرش واحد، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.

والأسبوع الماضي، صعد متوسط سعر الدولار قرشًا واحدًا ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 15.617 جنيه للشراء، و15.717 جنيه للبيع، مقابل 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع بنهاية الخميس السابق عليه.

أعلى سعر شراء للدولار

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.63 جنيه في نحو 24 بنكًا.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

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سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للبيع، و15.73 للشراء.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تراجع سعر شراء الدولار الرسمي طفيفًا أمام الجنيه بالبنك المركزي في نهاية تعاملات أمس الإثنين، ليسجل 15.607 جنيه للشراء، و15.736 جنيه للبيع، مقابل 15.608 جنيه للشراء و15.736 جنيه للبيع أمس الأحد.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020
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بقلم الحسينى حسن

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