سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية ، بنحو قرش واحد، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.

والأسبوع الماضي، صعد متوسط سعر الدولار قرشًا واحدًا ليسجل في نهاية تعاملات الخميس 15.617 جنيه للشراء، و15.717 جنيه للبيع، مقابل 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع بنهاية الخميس السابق عليه.

أعلى سعر شراء للدولار

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.63 جنيه في نحو 24 بنكًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للبيع، و15.73 للشراء. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري