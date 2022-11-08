ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية، 6 قروش في سعر الشراء و 5 قروش في سعر البيع، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 24.31 جنيه للشراء، و24.39 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، في عدد من البنوك العاملة في مصر، بحسب مواقعها الرسمية، وبعض شاشات التداول في فروعها داخل مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.30 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.30 جنيه للشراء، 24.40 للبيع.