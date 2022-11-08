سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-11-2022، في بداية التعاملات اليومية في البنوك مقابل الجنيه المصري، 24.25 جنيه للشراء، و 24.34 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار العملة الخضراء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، والإسلامية، والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الفروع، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 24.30 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

أما سعر الدولار اليوم في بنك البركة، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 24.25 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، إلى 24.30 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 24.25 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وأما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، وصل إلى 24.35 جنيه للشراء، و 24.40 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 24.25 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر، مستوى صرف عند: 24.25 جنيه للشراء، 24.35 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 24.25 جنيه للشراء، و 24.35 للبيع.