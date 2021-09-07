سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، في اتخاذ مسيرة هادئة بالحركة أمام الجنيه المصري، ليستقر بداية التعاملات الصباحية، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصريبين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات امس جاء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أظهر تقرير المال الصباحي استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له داخل السوق.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

من ناحية اخرى جاء سعر صرف الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.