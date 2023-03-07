سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات بنوك مصر

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سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 ارتفاعاً أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قروش للشراء و 5 قروش للبيع في ختام تعاملات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط العملة الخضراء 30.76 جنيه للشراء مقابل 30.86 جنيه للبيع، وفقاً لما جاء بآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري الشراء والبيع لعملة الولايات المتحدة الأمريكية.

طُرح سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بـ 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

جاء سعر الدولار في ميد بنك عند 30.80 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.78 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر 30.68 جنيه للشراء جنيه مقابل 30.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

عُرض سعر

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

في بنك التعمير والإسكان بـ 30.73 جنيه شراء مقابل 30.83 جنيه بيع.

قُدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بـ 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.68 جنيه للشراء مقابل 30.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

شهد سعر الدولار في بنك المشرق 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

طُرح سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بـ 30.68 جنيه للشراء مقابل 30.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني 30.78 جنيه للشراء مقابل 30.88 جنيه للبيع.