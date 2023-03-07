سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في ميد بنك
سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.78 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.
سعر
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.