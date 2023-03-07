سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في ميد بنك

اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية لمتوسط سعر صرف 30.72 جنيه للشراء، 30.81 للبيع بحسب موقع البنك المركزي المصري، وتقدم جريدة المال في سطور تفاصيل حركة تداول العملة الأمريكية في البنوك العاملة في مصر أمام العملة المصرية، وهي 12 بنكًا حكوميًّا وخاصًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، وذلك وفقًا للمواقع الإلكترونية لها ولشاشات التداول اللحظية في فروعها داخل مصر.

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.78 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.

سعر العملة الأمريكية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.