سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في البنوك المصرية

صعد سعر صرف الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، 3 قروش عن تعاملات أمس بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة إلى مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبينت أحدث مؤشرات المال ارتفاع صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري إلى 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباخي جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي وصول العملة الأمريكية داخل أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وفي بداية التعاملات الصباحي استقر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.