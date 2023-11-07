سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك بمصر

عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك العاملة بمصر، ثبات سعر اليوم الثلاثاء 7-11-2023، مقابل الجنيه المصري بالشراء والبيع في بداية تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية.

وبلغ متوسط سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية قيمة 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع وفقًا لأحدث بيان صادر من البنك المركزي المصري.

وفيما يلي التقرير الصباحي الذي تنشره بوابة جريدة «المال» بأسعار العملة الخضراء بحسب ماكينات الصراف الآلي ومواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار اليوم بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام العملة المحلية، بمستهل تعاملات البنوك، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام العملة المحلية، ببداية تعاملات اليوم، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام العملة المحلية، بلغ قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام العملة المحلية، وفقًا لما ورد بموقعه على شبكة الإنترنت 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري، أمام العملة المحلية، ثبت عند قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر في بنك القاهرة ، أمام العملة المحلية، بمستهل التعاملات الصباحية، سجل قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر ، أمام العملة المحلية، وصل إلى قيمة 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولارفي بنك البركة ، أمام العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام العملة المحلية، جافظ على مستواه بقيمة 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام العملة المحلية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.