سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم
سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.