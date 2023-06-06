سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات البنكية على استقرار سعري الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.