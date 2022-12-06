سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-12-2022 في سعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 24.56 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري 24.59 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

وسعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري وصل إلى 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري فسجل 24.54 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري بــ 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري شهد 24.61 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

أما سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، فحقق 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 24.60 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 24.58 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري، 24.54 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 24.54 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري فحقق 24.55 جنيه للشراء، و 24.65 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري 24.58 جنيه للشراء، و 24.64 للبيع.