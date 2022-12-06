سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-12-2022، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالسوق المصرفية المصرية بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى صرف عند: 24.59 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 24.55 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري مستوى صرف عند: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبوظبي التجاري

وقدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.51 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي إلى 24.59 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.