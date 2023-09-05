سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

ثبت سعر اليوم الثلاثاء 5-9-2023 عند مستوياته بالبنوك، أمام العملة المصرية، بالشراء والبيع بنهاية عمليات التداول المصرفية بمنتصف أيام العمل الأسبوعية، وجاء متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً للبيان الصادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وفيما يلي ترصد بوابة «المال» الإلكترونية أسعار العملة الأمريكية كما تعرضها شاشات التداول بفروع البنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أوضحت ماكينات الصراف الآلى في بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتى- مصر

ثبت سعر الدولار بماكينات الصراف الآلى في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدرت شاشات التداول سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء سعر الدولار في الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

توقف سعر الدولار في موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك مصر سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار بالموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك الإسكندرية

أعلنت شاشات التداول في بنك الإسكندرية سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل موقع البنك الأهلي المصري سعر اليوم، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.