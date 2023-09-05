سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023 مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر العملة الخضراء بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وتستعرض جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

مازال سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستقرًا عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ومازال سعر الدولار في بنك البركة على مستوياته الأخيرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وحافظ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وحقق سعر في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.