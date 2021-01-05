سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية استقرارًا بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، ليواصل المزيد من عدم تغير في أسعاره منذ تعاملات أمس الإثنين.

واختتم متوسط سعر الدولار -طبقًا لبيانات البنك المركزي- تعاملات أمس الإثنين، على استقرار نسبي، ليسجل 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، مقابل 15.677 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع أول أمس الأحد.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت العملة الأمريكية في أول يومين من التداول الرسمي لعام 2021، تراجعًا أقل من قرش واحد، منخفضة من مستوى 15.684 جنيه في 31 ديسمبر 2020.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

بلغ أعلى سعر للعملة الخضراء أمام الجنيه في السوق المصرية نحو 15.69 جنيه لدى بنك التنمية الصناعية.

وعرض بنك أبوظبي الأول، أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.64 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، بعرض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. الدولار

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك بلوم 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

يذكر أن بنك بلوم-مصر هو إحدى وحدات مجموعة بنك لبنان والمهجر “بلوم” اللبنانية، ويجري مفاوضات حاليًا للتخارج من السوق المصرية، من خلال شراء بنك ABC البحريني لأصوله.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك قناة السويس، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في أبوظبي التجاري

تداول بنك أبوظبي التجاري سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

تباين سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه نهاية تعاملات الإثنين، ليسجل 15.660 جنيه للشراء و15.790 جنيه للبيع، مقابل 15.658 جنيه للشراء و15.791 جنيه للبيع.