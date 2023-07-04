سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سعر
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك حكريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك مصر
وعرض بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر عملة أمريكا في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك سايب
أما سعر
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في البنك المصري الخلجي، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك قطر الأهلي الوطني
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الأهلي الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.