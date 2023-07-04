سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

اليوم الثلاثاء 4-7-2023، حقق بمستوى صرف عند: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، وفق متوسط أسعار السوق مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري في نهاية التعاملات، كما مازال مستقرًا في البنوك بأول يوم عمل للقطاع المصرفي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف العملة الأمريكية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك حكريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

أما سعر

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في بنك سايب، حقق مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخلجي، بلغ مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قطر الأهلي الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الأهلي الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.