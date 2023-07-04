سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

سجل سعر
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وعرض المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وفي بنك قطر الوطني الأهلي، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وطرح بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك البركة
وقدّر بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر
سعر الدولار في بنك القاهرة
وحقق سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.