سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ببداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 4-7-2023، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار الصرف في البنك المركزي، وذلك في أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا عن أسعار العملة الخضراء في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية.

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وقدّر بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر

سعر الدولار في بنك القاهرة

مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.