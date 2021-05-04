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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في البنوك المصرية

الدولار الأمريكي يتخذ مسار الاستقرار داخل أكبر عدد من البنوك المحلية ببداية تعاملات اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 10:51 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21 10:51 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21

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أتخذ سعر الدولار اليوم  مسار الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري؛ وداخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لتقرير بوابة المال الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية والأجنبية خدمة لمتابعيها.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حافظ متوسط سعر الدولار الأمريكي على استقراره منذ يوم الأحد الماضي فى البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وكذلك استقرت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لدى البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما أظهر المسح اليومي الذي تقدمه جريدة المال لأسعار العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وفي بداية التعاملات، أظهرت آخر التحديثات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وداخل بنك الإسكندرية، حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري، عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، ووفقاً التحديثات الأخيرة المعلنة على الموقع الإلكتروني.

الدولار
صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما استمرت مستويات سعر الدولار الأمريكي في استقرارها مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، صباح اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل السعر داخل ثاني أكبر بنك حكومي، مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع، عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

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أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وفي بداية التعاملات يقدم أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الدولار عند سعر 15.61 جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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