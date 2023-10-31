سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-10-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

حقق سعر اليوم الثلاثاء 31-10-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة، وطبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة أمريكا، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبو ظبي التجاري

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

أما سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، فسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وصل سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وسعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سجل سعر في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.