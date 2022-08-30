حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في بداية التعاملات البنكية مستوى: 19.16 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، وكان قد ارتفع متوسط سعر العملة الخضراء أمس في نهاية التعاملات بمقدار قرشين، وترصد موقع «جريدة المال» سعر صرف العملة الأمريكية، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وحقق سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.