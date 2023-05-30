سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

ارتفع سعر

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 30-5-2023 أمام الجنيه المصري بشكل طفيف مقارنة بمستويات أمس، على شاشات التداولات والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية، ليرتفع قرشين على مستوى البيع على صعيد التحديثات الأخيرة على متوسط سعر العملة الأمريكية على المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري 30.84 جنيه، مقابل استقرار البيع بقيمة 30.93، وفقا لما ورد في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف العملة الأمريكية بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

أظهرت الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الكويت الوطني وصول سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في بداية التعاملات الصباحية إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه داخل فروع البنك التجاري الدولي لمستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية فى بنك الإسكندرية

وصلت مستويات شراء وبيع سعر

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

داخل فروع بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

استقر سعر الدولار ببنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وحافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه بفروع بنك كريدي أجريكول على مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بلوم مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر

اليوم أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.