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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في البنوك المصرية

البنوك الحكومية تعرض السعر الأدنى للدولار في مصر
‫محمود الصباغ‬‎ 10:36 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 10:36 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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يستمر الدولار الأمريكي في الحفاظ على أسعار الشراء والبيع داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة لياتي  سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية المصرية، على نفس أسعار أمس ويسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وبين آخر التحديثات على العملة الأمريكية وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وعلى مستويات أمس استقر سعر صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبيّن أحدث مؤشرات المال على أسعار العملات استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر العملة الأمريكية داخل أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ومن ناحية أخرى بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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