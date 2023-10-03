سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

استقر سعر اليوم الثلاثاء 3-10-2023 أمام نظيره المصري في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، على نفس مستوياته المعلنة أمس بالبنوك، ليسجل متوسط بقيمة 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً للبيان الصادرعن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات، الإلكترونية أسعار العملة الخضراء كما تقدمها المواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

عرض الموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

استقر سعر الدولار ببنك مصر في بداية التعاملات أمام العملة المصري عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حافظ سعر الدولار على مستواه بمصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري عند 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر على شاشات بنك الكويت الوطني أمام العملة المحلية ببداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرضت فروع بنك قناة السويس سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري بفروع بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل موقع بنك بلوم مصر سعر الدولار ، مقابل العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتى

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الدولار ببنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

حافظ سعر على مستواه ببنك SAIB أمام الجنيه ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.