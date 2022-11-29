سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ووصل إلى 24.52 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجى

سجل سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى 24.58 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري، 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، أمام الجنيه المصرى إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 24.58 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري بــ 24.55 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصري، 24.58 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصرى، 24.55 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 24.54 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى إلى 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

شهد سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، 24.54 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى بــ 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصرى، 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، أمام الجنيه المصرى، 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.