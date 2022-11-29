شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية استقرارًا ملحوظًا، وبلغ متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 24.52 جنيه للشراء، 24.59 للبيع، واستقرت بشكل نسبي العملة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري أمام العملة المصرية، وترصد جريدة المال أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.57 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 24.53 جنيه للشراء، و24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 24.54 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.55 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.50 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.