سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار الدولار اليوم الثلاثاء 28-6-2022 داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.68 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.69 و18.75 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.77 و18.81 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت شاشات التعاملات الصباحية استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر شراء وبيع الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغت مستويات استقرار سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.