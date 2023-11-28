سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي. ووفقًا لآخِر تحديث صادر عبر الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع. ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

بلغ سعر الدولار مقابل نظيره المصري بالموقع الإلكتروني لبنك سايب30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل نظيره المصري بالموقع الإلكتروني للمصرف المتحد30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية المصرية بفروع بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ميد بنك 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدولار مقابل نظيره المصري بالموقع الإلكتروني للبنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار أمام العملة المحلية المصرية بفروع البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام العملة المحلية المصرية بفروع بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار مقابل نظيره المصري بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.