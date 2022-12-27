حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-12-2022 في نهاية التعاملات على استقراره أمام الجنيه المصري، وشهدت العملة الأمريكية طوال الأسابيع الماضية استقرارًا ملحوظًا في غالبية البنوك، وسجلت العملة الخضراء في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع، وفي هذا التقرير تستعرض جريدة المال لقرائها حركة أسعار صرف النقد الأجنبي في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.70 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.