سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصري، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار العملة الخضراء، وفقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.