سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 -7 -2022

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، استقرارًا في سعره أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك الحكومية والخاصة والبنوك الأجنبية، حسبما تذكر تحديثات البنك المركزي المصري، كما استقر في شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية معاملات اليوم، وبلغ 18.88 للشراء و18.96 للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر الدولار في عدد من البنوك، حسب شاشات التداول اللحظية بها.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك مصر، وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، فوصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 18.90 للشراء، و18.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس سجل الدولار اليوم، سعر 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدولار سعر 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري «QNB»

سجل الدولار في البنك الأهلي القطري سعر 18.90 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في إيجي بنك EGBANK

وصل الدولار في إيجي بنك لسعر 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار في بنك بلوم مصر إلى، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة، سعر 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 18.87 للشراء، و18.97 للبيع.