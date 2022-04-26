بدأت شاشات التداولات الصباحية تداولاتها بعد 4 ايام الأجازة التي شهدها القطاع المصرفي على ارتفاع طفيف لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، مقابل تداولات أمس ، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة على مستويات شراءه بين 18.40 جنيه، و18.56 جنيه للشراء، لاسيما أنه تراوحت أسعار البيع بين مستويات 18.50 جنيه، و18.60 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه على مستواه عند 18.52 جنيه، و18.56 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بينت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت شاشات التداولات استقرار الدولار اليوم على مستواه أمام نظيره المصري على مستواه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية سعر الدولار أمام على مستواه أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وارتفع شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.