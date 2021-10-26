سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 فى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، باستقرار علي نفس مستويات أمس ليأتي سعر الدولار في مصر عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول مستويات شراء وبيع الدولار داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 15.56جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.56 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأشارت أخر تحديثات شاشات التداول اللحظي داخل البنوك وصول سعر العملة الأمريكية داخل شبكة فروع بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشركة مصر للصرافة، بداية التعاملات عند 15.62 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

على نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وأظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي عند مستويات 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع