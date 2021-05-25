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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر للدولار في السوق
‫محمود الصباغ‬‎ 11:05 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 11:05 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، بنفس القيمة المعلنة من البنوك أمس لتتراوح بين 15.60 جنيه، و15.64 جنيه، فيما بدأت اسعار البيع تداولات اليوم بين 15.70 جنيه، و15.74 جنيه، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.

وعلى مستوي متوسط سعر الدولار في مصر جاء عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لمتوسط السعر المعلَن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري،

سعر الدولار في بنك البركة

على مستوى سعر الدولار بالبنوك الإسلامية، يقدم بنك البركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

بلغت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك كريدي أجريكول مصر مستوى 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران ( ميد بنك)

وأظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر إيران ميد بنك إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

أظهر التقرير الصباحي لأسعار العملات وصول سعر الدولار اليوم إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري

ويستعرض البنك العقاري المصري العربي مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي

يستعرض البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصري الخليجي

يبدأ بنك المصري الخليجي سعر التداول على الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

يواصل بنكي أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.64 جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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