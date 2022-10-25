ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية قرشين في الشراء والبيع، بعد استقراره طوال الأيام الماضية، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول الدولار إلى 19.65 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، بحسب تقرير البنك عن متوسط أسعار الصرف، ورصدت «جريدة المال» في التقرير التالي، أسعار صرف العملة الخضراء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حدد بنك الإسكندرية سعر الدولار بـ 19.68 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر

في بنك بلوم مصر، حقق سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس ارتفاعًا قدره قرشين، وحقق 19.63 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أوضح موقع البنك التجاري الدولي، أن سعر الدولار بلغ 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حدد بنك مصر، سعر الدولار بـ 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

أظهر موقع بنك التعمير والإسكان، تسجيل سعر الدولار 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

قدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الدولار اليوم بـ 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى جنيه 19.65 للشراء، و19.73 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

حدد بنك المشرق سعر الدولار بـ 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد، إلى 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

حدد بنك الكويت الوطني سعر الدولار اليوم بـ 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.