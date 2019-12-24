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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية
سيد بدر 9:38 ص, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 9:38 ص, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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ترصد جريدة المال سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لـ البنوك المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 24-12-2019، حيث يستقر السعر في معظم البنوك ليسجل أقل من 16 جنيها على مستوى سعر الشراء.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16 جنيها للشراء و 16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع

تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية

سعر الدولار فى بنك عوده – مصر

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

تحركات اسعار الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات مؤخرا إن مصر تلقت ما يصل الى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستوى 16.5 و 17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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