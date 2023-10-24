سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

يواصل سعر اليوم الثلاثاء 24-10-2023 استقراره أمام الجنيه المصري، بمستهل التداولات اللحظية، على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية على نفس المستويات المعلنة أمس بالمصارف التي تعمل بمصر، وسجل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، لتعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع العملة الأمريكية داخل الفروع المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، والتي جاءت عند مستويات:

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

حافظ سعر الدولار أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي ببداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار ببداية التعاملات أمام العملة المحلية بفروع بنك الإسكندرية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بفروع البنك الأهلي عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الدولار على شاشات التداولات اللحظية ببنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

أبقى البنك التجاري الدولي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت شاشات التداولات اللحظية حفاظ سعر الدولار على مستواه الجنيه المصري ببنك أبو ظبي التجاري عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في المصرف المتحد

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك المصرف عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر اليوم أمام نظيره المصري بموقع بنك مصر الرسمي عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.