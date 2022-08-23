سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-8-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية ببعض البنوك، ووفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملة داخل البنك المركزي المصري فقد وصل إلى 19.11 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة الخضراء، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، والبنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ارتفع أيضًا سعر الدولار أمام الجنيه: ووصل إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه: إلى 19.17 جنيه للشراء، و19.20 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي حافظ سعر صرف الدولار على مستوى: 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر العملة الأمريكية: 19.17 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف العملة الأمريكية: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه: إلى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه: 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الدولار أمام الجنيه: 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه: 19.17 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، 19.12 جنيه للشراء، و19.20 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر؛ وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 للبيع.