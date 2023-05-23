سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 استقراره أمام الجنيه في السوق المصرفية، على شاشات التداولات بفروع البنوك في ختام التداولات، مقارنة مع أسعار أمس للعملة الأمريكية، ليصل متوسط سعر صرفه لـ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير لمتوسط أسعار العملات بالبنوك على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويعرض موقع «المال» بشكل يومي تقريرًا لأسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

وبلغ سعر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

اليوم أمام الجنيه بختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه بثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق بنك مصر عند 30.75 جنيه، و30.85، بالترتيب.

سعر العملة الأمريكي في البنك التجاري الدولي

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري في ختام تعاملاته ببنك الإسكندرية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وعرضت فروع بنك القاهرة سعر الدولار أمام الجنيه بختام التعاملات عند مستوى 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي على سعر صرف الدولار أمام الجنيه على نفس أسعار أمس عند 30.90 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم

وحافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك بلوم، في ختام التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه بفروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع، بحسب آخر تحديث لها.

الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وعرضت فروع بنك قناة السويس سعر أمام الجنيه بختام التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك التنمية الصناعية

أظهر الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.75 جنيه للشراء ، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدولار في ختام تعاملاته ببنك كريدي أجريكول أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدولار اليوم ببنك أبوظبي التجاري في ختام التداولات إلى 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 للبيع.