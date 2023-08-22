سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

مازال سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023، محافظًا على مستوياته الأخيرة مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات، ليصل متوسط أسعار الصرف بالسوق بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول المنتشرة بالأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

وحقق سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

ومازال سعر الدولار في بنك سايب محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الدولي التجاري

وعرض البنك الدولي التجاري، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وطرح بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدولارفي بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ومازال سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي محافظًا على مستواه الأخير عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.