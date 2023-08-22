سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023، على نفس مستوياته المعلنة أمس على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط أسعار الصرف بالسوق إلى 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، بحسب التحديث صادر من البنك المركزي المصري، وتقدم المنصة الإلكترونية لجريدة المال مسحًا لسعري شراء وبيع بالمصارف العاملة في السوق المحلية سواء ( الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية) بحسب آخر تحديث على شاشات التداول الموجودة بالبنوك العاملة في مصر والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في ختام التعاملات أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر أمام نظيره في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

على صعيد البنوك الإسلامية جاء سعر الدولار داخل بنك البركة أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك SAIB

وصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في ختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

عرض ميد بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل الفروع والمواقع الإلكترونية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الدولي التجاري

داخل فروع بنك CIB جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.