سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه قرشا واحدا في الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، ووصل إلى 24.47 جنيه للشراء، 24.54 جنيه للبيع، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء ، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصرى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجى

وصل سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى أمام الجنيه المصرى إلى 24.53 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 24.46 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

قدر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى بـ 24.49 جنيه للشراء، و 24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

شهد سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 24.54 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

وصل سعر الدولار اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصري إلى 24.46 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر مقابل الجنيه المصرى 24.46 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى أمام الجنيه المصري بــ 24.46 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك بلوم

شهد سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري 24.45 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري 24.46 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى أمام الجنيه المصري إلى 24.53 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.