ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية بمقدار 3 قروش، ليواصل الدولار تحركه بشكل طفيف محققًا زيادات يومية لا تتعدى بضعة قروش في سعريّ الشراء والبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف 24.47 جنيه للشراء، 24.54 للبيع، وتقدم جريدة المال تقريرًا يوميًا تستعرض فيه أسعار العملات أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.46 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.50 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.45 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 24.53 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.50 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.53 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.49 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.