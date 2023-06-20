سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
حقق سعر
سعر العملة الخضراء في بنك مصر
وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة
وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
وشهد سعر الدولار في بنك بلوم مصر، مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وحقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.