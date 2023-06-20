سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الثلاثاء 20-6-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالقطاع المصرفي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع وفق لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك على مستوى الجمهورية.

حقق سعر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الدولار في بنك بلوم مصر، مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.