سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار اليوم في الحفاظ على قيمته مقابل الجنيه عند نفس مستويات الأحد الماضي ليتراوح سعر الشراء بين مستويات 15.61 و 15.65 جنيه ، وجاءت مستويات البيع بين 15.71 و15.74 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

على المستوى العالمي يواصل الدولار الأمريكي تراجعه مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات، يتزامن ذلك مع ترقب المستثمرون أواخر التشريعات الامريكية حول قوانين التحفيز الخاصة بالبنية التحتية وتشريعات الضرائب المقترحة، لتصل مستويات العملة الأمريكية إلى أدني قيمة منذ 18 مارس، مسجلا 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا بالأساس عند 91.590.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أنهى متوسط سعر الدولار الأمريكي تداولات أمس عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

منذ بداية الأسبوع ويواصل سعر صرف العملة الخضراء أمام نظيرها الجنيه المصري، داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفيما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك مصر، جاءت في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

كما حافظت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع وفقا للتحديثات الصباحية لأسعار العملات.

فئات نقدية من الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وبحسب اخر التحديثات داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي في بداية تعاملات اليوم على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري جاءت عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وعلى مستوى اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، وصلت مستويات الشراء والبيع عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

يقدم البنك الأهلي الكويتي وبنك الإمارات دبي الوطني كريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي الدولي اعلى مستوى للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 15.73 جنيه للبيع