سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-12-2022 استقرارا لأسعار الصرف، مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة، ووفقا لتقرير «البنك المركزي المصري» الأخير والصادر عن متوسط أسعار الصرف وصل إلى 24.66 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع، وتعرض بوابة «المال نيوز» في التقرير اليومي التالي سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

عرض سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بــ 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الاهلى الكويتى

حقق سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

قدر سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، أمام الجنيه المصري بلغ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، أمام الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بــ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

أما سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري حقق 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

قدر سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بــ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.