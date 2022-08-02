سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية بمقدار 8 قروش، ليكسر حاجز الـ 19 في أكثر من بنك مصري حكومي وخاص وبنوك عربية وأجنبية، فيما وصل متوسط سعره في البنك المركزي المصري إلى 18.98 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف الدولار وفقًا للبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك مصر أمام الجنيه 8 قروش ووصل إلى 18.99 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما حقق سعر الدولار قفزة في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه بزيادة 8 قروش، ووصل إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول.

سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر صرف الدولار إلى 19.04 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري 18.97 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري زيادة 5 قروش، ووصل إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي القطري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري 9 قروش، وبلغ 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.04 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري ارتفاعًا، ليصل إلى 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.