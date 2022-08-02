سجّل متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية 18.91 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري الرسمي، وتراوحت أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك المصرية الأخرى، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لأسعار العملات وسعر العملة الخضراء على المواقع الرسمية للبنوك المصرية الخاصّة والحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 18.96 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي

في حين وصل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك المصرية الخاصّة البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري عند مستوى: 18.92 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

في حين أنَّ سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 18.96 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.